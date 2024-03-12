إعلامي يصدم جماهير الزمالك بسبب مدة غياب زيزو عن الملاعب

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس مصر.

وقال "حتحوت" فى تصريحات تلفزيونية "زيزو سوف يغيب عن الزمالك حتى منتصف إبريل القادم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر"

وأضاف "مصدر في الزمالك أكد أن زيزو يعاني من تمزق في أربطة الكاحل وسوف يحتاج إلي شهر على الأقل حتى يستطيع العودة للملاعب"

ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.