البحر الأحمر.. انطلاق الملتقى الفكري بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

انطلقت فعاليات الملتقى الفكري بمسجد الميناء الكبير بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر تحت شعار "أركان الإيمان".



يأتى ذلك في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.



وحاضر خلال الملتقى الدكتور هاني السباعي وكيل الوزارة والدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والدكتور حسام النحاس إمام وخطيب المسجد في حضور جمع غفير من المصلين.



وأعلن الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة أوقاف بالبحر الأحمر، أنه تقرر تكثيف الفعاليات والأنشطة الدعوية والقرآنية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك في إطار استعدادات مديرية أوقاف بالبحر الأحمر خلال الشهر الكريم ضمن النشاط الدعوي والعلمي و التثقيفي لوزارة الأوقاف خلال الشهر المبارك.



وقال «السباعي»، إن المديرية تقيم يوميا ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني هذا العام والذي يعقد يوميًا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، و يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



وأوضح أن الجدول الذي انتهت منه المديرية شمل جميع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد اللقاء يوميا أحد علماء الأزهر الشريف، بالإضافة إلى إمام وخطيب من مديرية أوقاف البحر الاحمر، ويتضمن اليوم درساً عقب صلاة العصر، وكذلك ملتقي السهرة عقب صلاتي العشاء والتراويح.



أما عن الدروس التي يتضمنها الملتقي، فأبرزها جاء على النحو التالي: «أركان الإيمان، والصوم وأثره في السلوك، وآداب المساجد، وأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، وفروض الكفايات، وفضل الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم، وانتصارات العاشر من رمضان، والإعجاز البياني في القرآن الكريم، والصدق في القول والعمل، وفضائل الصيام، ومكانة الصحابة رضي الله عنهم، وجبر الخواطر، ودروس من يوم بدر، وحقوق الوالدين، ودروس من فتح مكة».. وغيرها من الدروس الكثيرة والعزيمة التي يتضمنها الملتقي طوال أيام الشهر الكريم.