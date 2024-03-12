إخفاق دولي.. بيان عاجل لحركة حماس ردا علي تصريحات الأونروا

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان تصريح وكالة الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل المجاعة المتفشية، هو إعلان عن إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ورضوخهم لسياسات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا.

وقالت حماس في بيان لها؛ "نكرّر مطالبتنا لجميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وخصوصاً معبري رفح وكرم أبو سالم، باعتبارهما الوسيلة الأسرع لإدخال المساعدات.

و ختمت حماس البيان قائلة" ندعو الجميع لتدارك شح المواد الغذائية الطارئة، الذي يهدد المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصلت حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الثلاثين طفلا.