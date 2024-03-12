عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع موجة الحر.. كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة وبالتزامن حلول شهر رمضان الكريم، يواجه الجميع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، لذلك تواصلنا مع استاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ليقدم نصائحه للصائمين.
 

قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، لعدم التعرض للعطش.

وأضاف أبو شنب لـ صدى البلد، أن هناك اعتقاد خاطئ أن شرب الماء بكثرة على السحور يجعلك تتغلب على العطش في فترة الصيام، ولكن الحقيقة العلمية أن كلى جسم الإنسان تتخلص من المياه بعد ساعات.

ونصح بتوزيع شرب الماء بكميات بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الجسم رطباً خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الحفاظ على المياه في الجسم ليس فقط شرب الماء، ولكن أيضاً الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على المياه، ومن أبرز الخضراوات الخيار، السبانخ والفطر والبروكلي، أما الفاكهة فأبرزها البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

 

ونصح بتقليل شرب القهوة، أو استبدالها بالقهوة الخضراء، لتقليل آثارها الجانبية، ومن أبرزها أنها مدرة للبول، محذرا من المياه الغازية، وخصوصاً على الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.

 
كما نصح خالد ابو شنب، بتناول الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، الذي يحتوي على الحليب والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي، وغيرها، التي تقلل من الشعور بالعطش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

هل اللهم لك صمت أفضل صيغة من دعاء الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح

650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء مستجاب ردده النبي |فيديو

رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ