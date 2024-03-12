إشادة برلمانية بترجمة المتحدة الأعمال الدرامية بلغة الإشارة.. نواب: انتصار جديد لذوي الهمم وقرار يعيد لمصر ريادتها في الفن

نواب البرلمان عن أعمال الشركة المتحدة:

أعادت المجد للدراما المصرية

سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية

أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى

جذبت الأنظار منذ بداية رمضان

الدراما سلاح رئيسي في معركة الوعي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة جميع مسلسلاتها للغة الإشارة ليتمكن ذوي الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024 للمرة الأولى عبر قنوات الشركة ومنصة WATCH IT، مؤكدين أن القوى الناعمة لمصر سلاح رئيسي في مسألة الوعي وتقديم القضايا الحقيقية للناس وعكاملية التنوير وهو ما نجحت في تقديمه أعمال الشركة المتحدة.

في البداية، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفن دائما يقوم بدور هام في التوعية وترقية المشاعر وتهذيب الاجيال، فهو القوى الناعمة التي تستخدمها الدول في إيصال أهدافها.

أشار سالم إلي أن الشركة المتحدة تعرف جيدا هذا الدور الهام ومنذ أن تولت أمور الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف انواعه ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية ولا ننسى أحد أهم مسلسلاتها " الاختيار" الذي وثق دراما إحداث فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة وما تلاها من إحداث انتهت بثورة ٣٠ يونيو، سيظل هذا المسلسل باجزائه دليلا علي هذه الفترة من عمر الوطن.

قال سالم أن البعض يظن أن الفن دوره ترفيه فقط وهذا غير صحيح لأن الفن له دور كبير في تنمية المجتمع وتوجيهه ورصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية والسياسية.

أوضح سالم أن المتحدث قدمت وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، ولديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.

أشار إلى انه على الفن المصري أن يقدم المزيد من الأعمال التي ترصد الظواهر المختلفة وتساهم في إيضاح الدور الذي تقوم به الدولة في الفترة الأخيرة .

ومن جانبه، قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة أعادت المجد للدراما المصرية المتميزة والمتنوعة مرة ثانية، عبر انتاج ضخم لكثير من المسلسلات هذا العام وتنوع قضاياها، وتعدد الفنانين والنجوم المشاركة فيها، قائلا: إطلالة على أعمال المتحدة هذا العام يكشف إنها تقدم وجبة دسمة وتراعي مختلف الأذواق وتستيعد الريادة مصريا وعربيا مرة ثانية.

وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي

وأوضح محسن، في تصريح له، أن دراما المتحدة سلطت الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية والتحديات، وأعادت وضع الدراما المصرية فى سياقها الطبيعي وأعادت لمصر ريادتها فى الفن المصرى، كما أعادت المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بأعمال ضخمة وذات رؤية.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة عليها دور كبير فى صناعة الوعى وخلق حالة من التفاعل فى المجتمع وذلك من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية، التى تناقش كافة الموضوعات بلغة راقية ومعالجة درامية جديرة بالاهتمام، لذلك جذبت مسلسلات المتحدة وأعمالها نظر الجميع منذ بدء عرضها على شاشات رمضان.

وتابع محسن، أن اقتحام الشركة المتحدة لميدان الدراما جاء ايمانا بدورها في تعزيز الوعي والقضاء على الفوضى التي كانت موجودة، كما أن اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ترجمة كافة أعمالها بلغة الإشارة، ليتمكن ذوو الهمم من متابعتة مسلسلات رمضان، سابقة إنسانية وثقافية تحسب لها.

واختتم النائب احمد محسن، أن القوى الناعمة لمصر سلاح رئيسي في مسألة الوعي وتقديم القضايا الحقيقية للناس وعكاملية التنوير وهو ما نجحت في تقديمه أعمال الشركة المتحدة.

كما، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة جميع مسلسلاتها للغة الإشارة ليتمكن ذوي الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024 للمرة الأولى عبر قنوات الشركة ومنصة WATCH IT، مؤكدًا أن هذا القرار هو امتداد لرؤية الرئيس السيسي عندما أصدر قراره في فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بتواجد مترجم للغة الإشارة من أجل ترجمة الحديث لجميع فئات المجتمع.

ترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن خدمة ترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة تتماشى مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في أن كل إنسان على أرض مصر له كامل الحق في التمتع بحقوقه التي يكفلها الدستور، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي منذ أن وصل إلى سُدة الحكم وهو يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته لدرجة أنه تم إعلان 2018 عام "ذوي الهمم"، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن ترجمة المسلسلات والبرامج الثقافية للغة الإشارة تُسهم في إيصال المعلومات الصحيحة والرسائل التي تتضمنها الأعمال الدرامية والثقافية إلى ذوي الهمم، خاصة أن هذه المسلسلات بها مضامين وطنية خالصة تُسهم في زيادة الوعي لدى هذه الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الخدمة المستحدثة تُسهم بشكل إضافي في دمج فئة ذوي الهمم في المجتمع ووصولهم إلى المعلومات في ذات التوقيت الذي تصل إليه للآخرين.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن ترجمة الأعمال الدرامية تُعد امتدادًا لمجموعة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لذوي الهمم، كمراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل بموجبها ذوي الهمم على الكثير من الخدمات، فضلًا أنها بمثابة استجابة سريعة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب هذه الفئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود وسيلة نقل أو أعمال موجهة لهم.

واختتم: «قرار المتحدة بترجمة مسلسلاتها للغة الإشارة إضافة جديدة إلى السجل المُشرف للدولة المصرية في خدمة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، خاصة بعد أن سبقت العالم في تطويع المعرفة الرقمية لذوى الهمم وجعلت عام 2018 عامًا لهم، إلى جانب 3 مشروعات مصرية عظيمة تمثلت في رقمنة المناهج لذوى الإعاقة والقاموس الإلكتروني التعليمي للغة الإشارة الموحدة لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات السمعية والتدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل، لتستمر بذلك ثورة التمكين على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير وإبداء الرأي».