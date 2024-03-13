شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية .. تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية وذلك وفقا لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية الذي وضع ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.



2 - يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.



3 - تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:



- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.



- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.



- تجنب تعارض المصالح.



- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.



- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

