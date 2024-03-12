قومي المرأة بالوادي يقدم وجبات غذائية للأولى بالرعاية طوال رمضان

أعلنت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد نادية عزمي، انطلاق وتنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بوجبات "مطهية جاهزة"، خلال شهر رمضان المبارك .



وقالت مقرر الفرع، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تتضمن تجهيز وتوزيع نحو 250 وجبة غذائية وتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية بمراكز وقرى المحافظة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك من خلال مطبخ مجهز في مركز التنمية الشبابية بمركز الخارجة .



وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن مشاركة فتيات متطوعات من الفرع نحو تجهيز الوجبات من خلال طرق الطهي وترشيد الاستهلاك في نفس الوقت وتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا بما يخدم شرائح المجتمع ويعمق قيم العطاء لدى المتدربات.