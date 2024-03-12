اليويفا يستعد لإجراء تعديلات شاملة على قرعة دوري الأبطال

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لإجراء تعديلات شاملة، الصيف المقبل، على نظام سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، بحيث تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.

وستقام بطولات الأندية الأوروبية الثلاثة في الموسم المقبل، بنظام الدوري من 36 فريقا، بدلا من نظام المجموعات بمشاركة 32 فريقا، والذي كان معمولا به منذ موسم 2000/1999.

ومن المقرر أن يواجه كل فريق في مرحلة الدوري 8 أندية أخرى.

ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطوير عملية سحب القرعة، التي كانت تتم بشكل يدوي، بسحب أسماء الفرق من أوعية مصنفة.

لكن جورجيو ماركيتي، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، إنه لم يعد من الممكن سحب القرعة بشكل يدوي.

وأشار إلى أن نظام السحب اليدوي، سيجعل القرعة تمتد إلى 3 أو 4 ساعات، لأنها ستضم حوالي 900 كرة لاحتمالات الأندية في القرعة.

وأوضح يويفا أنه بصدد تطوير إجراءات سحب القرعة، لتكون خليطا بين السحب اليدوي والإلكتروني، بينما سيكون التدخل الآلي قيد المراجعة المستمرة، لتجنب أي تلاعب في القرعة.

ومن المقرر تجنب المواجهات المباشرة بين الأندية من نفس البلد، في منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري.

وسيبدأ يويفا اعتبارا من الأدوار الإقصائية تطبيق تصنيف الأندية، على غرار التنس، بحيث يتم وضع الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري بمسارين مختلفين بالقرعة، بحيث لا يمكنهما الالتقاء حتى المباراة النهائية.