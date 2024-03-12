أحمد الطيب عن واقعة شيكابالا بنهائي الكأس: ازعلوا من اللى خلوه يعمل كده

دافع المعلق الرياضي أحمد الطيب عن قائد نادي الزمالك اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا ضد منتقديه بسبب إشارات الإساءة التي وجهها لجمهور الأهلي بنهائي بطولة كأس مصر.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مراراً و تكراراً إللّى زعلانين إن شيكا عمل كده!!! مش قادرين يزعلوا من اللًى خلّوا شيكا يعمل كده".

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.