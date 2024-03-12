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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: جهود لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج

صدى البلد

قال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة في المحافظة تبذل جهودا من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.


جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم اجتماعًا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وأيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة. 


وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل الجاد دائمًا وإعطاء الأهمية القصوي للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.


ووجه الدكتور مختار، خلال الاجتمام، الشكر ولتقدير للدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية، وتم مناقشة الموقف المالي للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذي لعملية ترفيق مساحة 108 أفدنة امتداد المرحلة الرابعة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية.


وكلف الدكتور مختار، مدير البيئة بتفعيل عمل لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية لمعاينة أسلوب الصرف الصناعي على الطبيعة والزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها.


وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ، توجيه انذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورًا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية.

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