جدو يحصل على رخصة التدريب B من الاتحاد الآسيوي

حصل محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز على الرخصة B من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد عدة أشهر من الدراسة والتدريب خلال الفترة الماضية.

وسافر جدو أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى الإمارات للتواجد ضمن مدربي الرخصة B التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونجح مدرب بيراميدز في الحصول على الرخصة في إطار التطوير الشخصي والوصول لأعلى شهادات التدريب.

ويدعم نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي عملية تطوير مهارات جميع العاملين بالنادي والسفر للحصول على شهادات التدريب أو الحصول على فترات معايشة في أهم الأندية الأوروبية، في سبيل الوصول بالعاملين بالنادي لأفضل مستوى ممكن في كرة القدم.