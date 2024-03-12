لاعب منتخب مصر للشطرنج: دورة الألعاب الأفريقية كانت صعبة

تحدث باسم أمين لاعب المنتخب المصري للشطرنج، بعدما حقق أربع ميداليات في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

قال باسم أمين: “قمنا بخوض 30 مباراة على مدار ثلاثة أيام لذلك كانت صعبة كثيرًا ولكن قمنا بتحقيق نتائج جيدة ومميزة واستطعنا حصد الميداليات الذهبية وهذا نتاج جهد كبير“.

أضاف: “استطعت تحقيق أربع ميداليات ذهبية في الفردي والفرق، كما حققت شاهندة وفا ميدالية ذهبية وأخرى فضية في الفردي، وهذه النتائج جيدة كثيرًا للشطرنج المصري“.

وعن استعدادات الفترة المقبلة، تابع: “ستبدأ منافسات البطولة الأفريقية للفردي بعد غدٍ في غانا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشطرنج، وتعد هذه البطولة قوية وصعبة كثيرًا ومن أهم البطولات التي نشارك بها، وأتمنى حصد لقب البطولة وشاهندة أيضًا“.

اختتم باسم أمين : “كما سأشارك في آخر مباراتين في الدوري الألماني خلال شهر إبريل المقبل، وهدفي التتويج بلقب الدوري الألماني الذي يعد أقوى دوري على مستوى العالم، كما سأشارك في الدوري الفرنسي خلال بداية شهر يونيو المقبل “.