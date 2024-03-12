المفتي: تقليد المذاهب الفقهية ليس به مخالفة للكتاب والسنة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن اللجوء إلى أهل التخصص يساعدنا على عبادة الله على حق، فضلًا عن أن منهجهم القويم يساعد في تزكية النفس.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد إن تقليد المذاهب الفقهية والعلماء المعتبرين ليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، بل إنه الطريق الصحيح للسير على منهج الكتاب والسُّنة.

وتابع المفتي: هذه المذاهب حظيت بعناية علمية شديدة، ساهمت في تأصيل وحفظ علم الفقه وإثرائه باجتهادات علماء هذه المذاهب على مر العصور، فلا يجوز بحال أن يدعِيَ مُدَّعٍ بأن تقليد هذه المذاهب يُعَدُّ خروجًا عن الطريق الصحيح لتلقَّي علوم الشرع الشريف.