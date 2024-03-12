مبابي يحصل على امتياز جديد حال انتقاله لريال مدريد

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من الحصول على امتياز جديد، حال اتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وقد أبلغ إدارة النادي الفرنسي بأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي على أعتاب التوقيع مجانا مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيحدث ضجة إعلامية كبيرة، لذلك طلبت شركة الملابس التي ترعاه منذ عام 2019، دراسة جدوى لتطوير علامة تجارية خاصة بالمهاجم الفرنسي داخل الشركة، بمجرد انتقاله إلى صفوف الميرنجي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هذا يعد امتيازا أعطته شركة الملابس إلى 3 رياضيين عالميين فقط، هم: الأول مايكل جوردان الذي لديه الخط الرئيسي، والثاني ليبرون جيمس، والثالث رافائيل نادال.