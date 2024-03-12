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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات صحية وإزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في عدة محافظات

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية في عدة محافظات حملات صحية بجانب حملات مكبرة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون. 


ففي محافظة الشرقية، تمكنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من ضبط 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبداخلها كميات من النفايات الخطرة لم يتم التخلص منها، بما يشكل خطورة على الصحة العامة.


وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، شنت الإدارات المعنية بالمديرية، حملات موسعة ومكثفة على المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وفرع هيئة الدواء المصرية، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالمحافظة وأسفرت جهود الحملة من ضبط 3 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بالزقازيق.


وفي محافظة كفر الشيخ، أعلن المحافظ، جمال نورالدين، عن تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية علي مساحة 11 قيراطًا بمركز الحامول، خلال اليوم السادس عشر من المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.


ووجه المحافظ - في بيان اليوم - باستمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.


وأشار المحافظ، إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وفي محافظة المنيا، أعلن المحافظ، أسامة القاضي، إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال يومين ضمن المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22.


ووجه المحافظ باستمرارية تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتي بدأت من ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد. 


وفي محافظة أسيوط، أعلن المحافظ، عصام سعد، عن إزالة 18 حالة تعد على مساحة 1145 متر مربع مباني و2 فدان زراعة بمركزي ساحل سليم والغنايم وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.


كان المحافظ أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.


يذكر أن أعمال الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل القادم.
 

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