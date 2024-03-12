كل ما تريد معرفته عن محور روض الفرج الملجم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن محور روض الفرج.

وأوضح الفيديوجراف أنه يعد محور روض الفرج الملجّم المُسمى بكوبري "تحيا مصر"، والمار أعلى نهر النيل أعرض كوبري في العالم.

كما يعد الكوبري جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط. ويهدف الكوبري لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، ليساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.



ويبلغ طول الكوبري 540 م وعرضه 67.3 م، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 م. كما يتميز الكوبري بوجود 6 حارات مرورية لكل اتجاه. ويتكون أيضا من أبراج عملاقة بطول 92 م مع جسم معدني، وبأوزان احتمالية تبلغ 12 ألف طن.