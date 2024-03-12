ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

أوضح المركز أن الدستور المصري كفل حصول المرأة على المناصب القيادية في دوائر صنع القرار، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 22%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 20%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%.

أشار الانفوجراف انه ارتفاع نسبة تمثيل المراة في مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والسلك الدبلوماسي كما تم تمثيل 66 امراة في منصب قاضي ومستشار لرئيس الجمهورية.