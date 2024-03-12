انفوجراف.. 101 شاحنة اغاثية لغزة من تحيا مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان ارسال قوافل اغاثية لـ غزة .

أوضح المركز ان صندوق تحيا مصر، اطلق قافلة شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طنًا، في مقدمتها القافلة الطبية المحملة بالإمدادات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة التي تساعد في إنقاذ الأرواح وعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وذلك في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية في قطاع غزة، وتشمل الأجهزة الطبية مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات الغسيل الكلوي، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال حديثي الولادة، وشاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضى، وأدوية أساسية، فضلًا عن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وذلك لإتمام عمليات الإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.