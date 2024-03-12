حملة ادعم نقابتك: لا للتربيطات والمجاملات في انتخابات المحامين

قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة رقم 60، لا اريد الا أصوات المحامي المشتغل صاحب الروب والملف.

وأضاف عبدالمجيد امام الجمعية العمومية للمحامين، فرصة فى اختيار مجلس لديه القدرة على تحقيق مطالب المحامين، مؤكدا لا للتربيطات والقوائم والمجاملات على حساب نقابة المحامين .



و طالب المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، مجلس النقابة في اجتماعه اليوم بضرورة الحرص على انعقاد الانتخابات فى موعدها المقرر السبت المقبل والإحتكام للجمعية العمومية.

واكد جابر، في بيان له، ان تأجيل الانتخابات جريمة وأمر مخالف للقانون ولأحكام القضاء وسيترتب عليه وجود لجنة قضائية دخيلة على النقابة ودخولها في نفق مظلم.

وأشار إلى أن حكم القضاء الإداري في جلسة ٢٤ فبراير تضمن تأكيد على انعقاد الإنتخابات في موعدها ٩ مارس، وهو ما يجب الالتزام به من قبل مجلس النقابة وعدم الاستجابة إلى أي توجهات للتأجيل.