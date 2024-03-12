خطأ دفاعي| رضا سليم يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك الأهلي

نجح المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح سليم في تسجيل الهدف في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

وتقدم أنتوني موديست بالتسجيل لنادي الأهلي في مرمي البنك الأهلي ولكن عاد البنك للتعادل بعده بدقيقتين مباشرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح موديست في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تجسيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

