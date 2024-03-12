بعد فوزه على اتحاد جدة بثنائية|الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على مضيفه ومواطنه "اتحاد جدة"، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب الجوهرة المشعة؛ في اياب ربع نهائي دوري الابطال.

سجل هدفي الهلال كل من: ياسر الشهراني في الدقيقة 61 ومالكوم دي أوليفيرا بالدقيقة 95.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة طوال احداث اللقاء.

وقد تعرض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة للطرد في الدقيقة 90.

وكان "الهلال" قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين؛ ليتأهل لنصف النهائي بنتيجة 4ـ0 بمجموع المباراتين.

ويواجه "الهلال" في نصف النهائي فريق "العين" الاماراتي؛ والذي تأهل لنصف النهائي بالفوز على "النصر" السعودي، بركلات الترجيح.