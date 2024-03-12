رئيس تونس يحمل الأعضاء الجدد بلجنة «الصلح الجزائي» مسئولية إعادة الأموال المنهوبة

حمّل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء الأعضاء الجدد في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنها مسؤولية جسيمة وتاريخية.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج، مؤكدا أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال..وفقا للوكالة الأنباء التونسية.

وانتقد الرئيس التونسي في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفترض أن يعيد المعنيين بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، معتبرا أنها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.