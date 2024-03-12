روسيا: لا توجد قوات أوكرانية مسلحة في منطقة بيلجورود

أكد عمدة منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء عدم وجود قوات مسلحة أوكرانية في المنطقة، واصفاً التقارير التي تشير لوجود القوات بأنها "أكاذيب".

وقال جلادكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "نواجه كمية هائلة من الأكاذيب.. وفي هذا الصدد، أريد أن أقول إنه لا يوجد عدو على أراضي مستوطنات منطقة بيلجورود".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة التنمية الرقمية والإعلام في المنطقة الروسية إلى تعرض عدد من الخدمات الإلكترونية التابعة لحكومة المنطقة لهجمات إلكترونية؛ بما في ذلك خدمة إدارة المستندات الإلكترونية، والتي ظهرت فيها رسالة مزيفة نيابة عن الحاكم جلادكوف. بدورها، حثت وزارة النقل في منطقة بيلجورود على عدم الرد على "الأخبار الكاذبة" حول إغلاق الطرق.