أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاقيات مالية بقيمة 6 مليارات يورو

وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على اتفاقية قرض ومذكرة بشأن التمويل المالي المرحلي لأوكرانيا، حيث يصل المبلغ الإجمالي للأموال الميسرة إلى 6 مليارات يورو.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراينفورم" أنه من المتوقع أن يتم توجيه الدفعة الأولى البالغة 4.5 مليار يورو إلى ميزانية الدولة في أوكرانيا في مارس الجاري.

وأوضحت الوكالة الأوكرانية أن كييف ستتلقى بقية المبلغ – 1.5 مليار يورو – في أبريل 2024 بعد قيام المفوضية الأوروبية بتقييم أداء المؤشرات.