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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

45 ألفًا يؤدون صلاة التراويح بالأقصى.. واستشهاد طفل وإصابة خطيرة لشاب بالقدس

صلاة التراويج بالمسجد
صلاة التراويج بالمسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي. 
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال. 
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.
وفي المدينة المحتلة، استشهد طفل فلسطيني (13 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط.
وأظهر فيديو مُصوّر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل بشكل مباشر.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي مقتضب إن شابا أصيب إصابة خطيرة للغاية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في نفق قريب من بلدة "بدو" الواقعة شمال القدس خارج جدار الفصل العنصري. 

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