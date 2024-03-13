رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد سقوط الأهلي أمام البنك

خسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "البنك الأهلي يلحق الهزيمة الأولي للأهلي في الدوري وعلامات استفهام كثير علي الاداء ؟!"

سجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .