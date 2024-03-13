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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات «تونسية ـ فرنسية» حول تعزيز التعاون بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

مباحثات «تونسية ـ
مباحثات «تونسية ـ فرنسية» حول تعزيز التعاون

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير وسفيرة فرنسا لدى تونس "آن جوجوين"، أمس الثلاثاء، ضرورة توفير الآليات الفاعلة لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لما يمثله من أهمية في تكوين الكوادر البشرية.
وذكرت وزارة التعليم العالي التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال بوكثير للسفيرة الفرنسية والوفد المرافق لها، حيث أشاد الجانبان بمستوى التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتميز بتنوعه وديناميكيته، وبتعدد الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وبحث الجانبان أهم المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تذليل أي صعوبات، كما استعرضا الاستعدادات لانعقاد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية خلال العام الحالي.

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