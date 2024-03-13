مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بتورونتو الكندية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر إثر إطلاق نار في حي ريجنت بارك في تورونتو أمس الثلاثاء.

وأوضحت شرطة تورونتو، أن رجلا لقي مصرعه في مكان الحادث ولقي رجل آخر مصرعه أثناء إسعافه بالمستشفى، فيما تم نقل مصابة أخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج (حالتها مستقرة).

وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال أحد الأشخاص والعثور على سلاح ناري في موقع الحادث.. لافتة إلى إصابة ضابطين خلال مطاردة سيرا على الأقدام وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.