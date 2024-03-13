الأهرام: القطاع الخاص وتحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال "رأس حربة" الاقتصاد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن «القطاع الخاص» و«تحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال» سيكونا أشبه بـ«رأسي حربة» بالنسبة للاقتصاد المصري بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد)، بأنه يتضح ذلك من خلال التوجيهات والتكليفات الرئاسية للحكومة منذ فترة ليست بقصيرة، والهدف هو إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والنمو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وقاطعة خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات، للنهوض بحجم المبيعات المحلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة أيضا مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

وأوضحت "الأهرام" أنه بشكل أكثر تفصيلا، اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها: الدوائية، والسياحية، والغزل والنسيج، والبناء والتشييد، والصناعات الكيماوية، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، علاوة على زيادة حجم الصادرات، سعيا إلى تحقيق «حلم» المائة مليار دولار صادرات.

ونبهت الصحيفة إلى أنه لعل ما وجه به الرئيس وما حرص على متابعته، تمت ترجمته كذلك في التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية إذن، ستشهد الفترة المقبلة فرصا قوية لمزيد من النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه مصر كثيرا.

