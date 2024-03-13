الجمهورية: مصر تؤكد مرارا وتكرارا رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تؤكد مرارا وتكرارا في كل المحافل الدولية والإقليمية رفضها القاطع للتهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني من أراضيه إلى خارجها خصوصا الأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري وهو خط أحمر لا رجعة فيه.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الأربعاء/، تحت عنوان (رفض قاطع للتهجير) بأن الجهود المصرية منذ بداية الأزمة لم تتوقف من أجل إيقاف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبصورة كافية لإعاشة أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون في القطاع.

ونبهت الصحيفة إلى أن الاتصالات المصرية مع كل الأطراف الإقليمية والـدولـيـة مستمرة ومكثفة للتوصل إلــى وقــف شامل لإطـلاق الـنـار والسعي نحو مسار حل الدولتين لأنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار ليس لشعب بعينه وإنما للمنطقة بأسرها.

التحرك الجاد والـفـوري

وشددت "الجمهورية" على أن المجتمع الدولي مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بالتحرك الجاد والـفـوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية النازحين برفح من الاعتداءات الإسرائيلية، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن ووقف كافة الانتهاكات والإجـراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.