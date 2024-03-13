أوبك تتمسك بتوقعاتها القوية للطلب على النفط

أبقت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا مع تركز النمو في الاقتصادات الناشئة، وفق ما ذكر موقع ترايد أرابيا.

تمثل التوقعات لعام 2024 العام الثالث على التوالي الذي يشهد نمو الطلب بأكثر من مليوني برميل يوميًا وأربع سنوات متتالية من النمو القوي بعد تضمين عام التعافي من الجائحة في 2021 وفقًا لأبحاث بنك الإمارات دبي الوطني.



وعلى المستوى الإقليمي، تتوقع أوبك أن تظهر الاقتصادات الناشئة نمواً في الطلب على النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بمفردها، حيث تمثل الصين والهند والاقتصادات الآسيوية الأخرى ما يقرب من 60 في المائة من هذا الإجمالي.



وسيظهر الشرق الأوسط أيضًا نموًا قويًا وفقًا لمنظمة أوبك مع نمو الطلب بحوالي 400 ألف برميل يوميًا.



وفيما يتعلق بالعرض، تتوقع أوبك أن يتباطأ نمو العرض من خارج أوبك هذا العام، لكنه لا يزال يسجل زيادة قوية تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض عن أكثر من 2 مليون برميل يوميا في عام 2023.

وستعرض الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج أكبر حصة من المعروض النفطي بزيادة خلال العام 2024.

