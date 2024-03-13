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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء مهم للحكومة السعودية يخص موظفيها

ارشيفي
ارشيفي

 

كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية  اليوم، عن إجراء جديد يسمح لموظفي الحكومة التنقل  عن طريق خدمة النقل الوظيفي، بين الجهات الحكومية عبر منصة مسار.

وبحسب الموارد البشرية السعودية؛ فقد أوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرةٍ بترقية، ونقلًا بالإعلان، ونقلًا بالإعلان بترقية.

وبينت الوزارة أن خدمة النقل الوظيفي تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية؛ حيث تتيح لمختص الموارد البشرية في تلك الجهات إدارة عمليات النقل، كما تتيح للموظفين الاطلاع على إعلانات النقل والتقديم عليها.

وتهدف الخدمة إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي، وتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية، وحوكمة عملية النقل بالكامل بجميع أنواعها، وتمكين موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية من سد الاحتياجات من داخل القطاع الحكومي.

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