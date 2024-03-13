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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "999 الحربي": ضرورة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة

صدى البلد

أكد المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الشركة مع عدد من العاملين الذين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين وإطلاعهم على الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات التابعة بتنفيذها وكذلك بحث ما قد يطرأ على العملية الإنتاجية من مشكلات وبحث سبل حلها.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، بأن رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، استعرض، خلال اللقاء، المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مشروع ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة. 

كما حرص رئيس الشركة على تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، مشيداً بدورهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة إلى الأمام.

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