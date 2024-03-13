الشرطة الإسبانية تضبط 6 متهمين بالسطو على منازل لاعبي كرة قدم أثرياء

قالت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على ستة أعضاء من عصابة متخصصة في السطو على منازل لاعبي كرة القدم في مدريد وما حولها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر بيان للشرطة يوم الأربعاء إن المجموعة اختارت ضحاياها بعد دراسة الصور ومقاطع الفيديو للمنازل التي نشرها اللاعبون وعائلاتهم وأصدقاؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن العصابة كانت مسؤولة عن ثماني عمليات سطو خلال العامين الماضيين في مناطق سكنية ثرية في مدريد.

وذكرت الشرطة إنه في إحدى عمليات السطو في مايو الماضي، سرق أفراد المجموعة ساعات ومجوهرات تبلغ قيمتها نحو 500 ألف يورو.

وقالت الشرطة إن العصابة حاولت بعد ذلك بيع البضائع المسروقة في السوق السوداء.

وصادر العملاء 10 ساعات وعدة قطع من المجوهرات و3300 يورو نقدًا ومسدسين هوائيين في مداهمات أثناء قيامهم بالاعتقالات.