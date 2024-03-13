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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 65 فدان مزارع سمكية مخالفة في النورس وأم خلف البحرية ببورسعيد

صدى البلد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة.


وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، وأسفرت عن إزالة 65 فدان مزارع السمكية مخالفة في النورس وأم خلف البحرية جنوب بورسعيد.


وأضاف أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى استمرار الحملات لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.
 

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