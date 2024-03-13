موسكو ترصد محاولات غربية للتدخل في الانتخابات.. وإصرار روسي على الاحتفاظ بزابوروجيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها رصدت محاولات غربية للتأثير بشكل مباشر على الوضع الداخلي في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت الخارجية الروسية أن إدارة بايدن تطلب من منظمات أمريكية العمل على تخفيض نسبة المشاركة بالانتخابات الروسية.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الدعوات لإعادة محطة زابوروجيا للطاقة النووية إلى سيطرة النظام الأوكراني أو فرض رقابة دولية عليها تعتبر محاولة للتعدي على وحدة الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها في بيان على موقعها الإلكتروني: “نعتبر أي قرارات أو تصريحات للمسئولين وللمنظمات الدولية التي تدعو إلى إعادة محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى أوكرانيا أو فرض رقابة دولية عليها محاولة للتعدي على سيادة روسيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف البيان أن “روسيا ستواصل تعزيز حماية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة انرغودار بطريقة تمنع كييف والقائمين عليها المتمثلين في الغرب الجماعي من انتهاكها”.

وكان ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قال في وقت سابق إن الوضع حول محطة زابوروجيه لا يزال مضطرباً، وإن نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية ما زال مستمراً.