تحصين 1415 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بقرى الإبراهيمية بالشرقية

قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي إنه تم تحصين 1415 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية تم تنظيمها بقرية "مباشر" في مركز الإبراهيمية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف مدير المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إنه تم فحص وعلاج 265 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و180 حالة تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ295 حالة، و105 حالات الأمراض الجلدية.



وأوضح أنه تم رش 400 رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 150 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وإجراء جراحات لـ10 رؤوس.



وتابع أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار - جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا؛ لزيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية للحيوانات.



وفي سياق آخر، أشاد محافظ الشرقية بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس؛ لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.



من جانبه.. قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المهندس عامر كمال أبو حلاوة إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمت ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس بقرى مبادرة "حياه كريمة" بمركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر.



وأضاف أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء، والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية، بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.



وأوضح أن الندوات تضمنت تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (125 - 01205502098) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وعلى صعيد آخر، قالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن إن الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من ضبط 5 أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر داخل مخزن قبل ترويجها وبيعها للمزارعين بما يضر بالإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي.



وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري والجهات الرقابية، حيث نفذت إدارة تموين أولاد صقر حملة تموينية أسفرت عن ضبط 5 أطنان من الأسمدة العضوية (محسن التربة) مجهولة المصدر داخل مخزن، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.