مرشح لعضوية مجلس المحامين: برنامجي يزيد معاشات النقابة إلى 6 آلاف جنيه

استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته بشأن دعم منظومة المعاشات.

وأكد جابر في بيان له، أن برنامجه يتضمن زيادة الحد الأدني والأقصى لمعاشات المحامين ليتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه وبحد أقصى ٦٠٠٠ جنيه، بعد زيادة موارد النقابة لتسمح بذلك.

وطالب بتمكين المحاميات الأرامل وأبنائهن من الحصول على المعاش في حالة الوفاة، بجانب توفير منح لورثه المتوفي في الأعياد والمواسم كدعم لهم بجانب المعاش لإعانتهم على الظروف الاقتصادية.

واقترح: في حالة وفاة العضو، يجب على النقابة أن تسانده بإنشاء مركز إدارة رعاية أسرة المحامين المتوفين لإنهاء كافة إجراءات المعاش ومتابعة أحوالهم، فنقابة المحامين بيت للمحامين.

واقترح إنشاء هيئة من المحامين متخصصة في إدارة مكاتب المحامين المتوفين بمشاركة الشباب لاستمرار مصدر دخل لأسرة المتوفي بنسبة ٥٠% للشاب المقيم بإدارة المكتب و٥٠% لأسرة المتوفي بإشراف ورقابة هيئة المحامين.