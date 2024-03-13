انطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بأحد فنادق القاهرة

انطلق مساء اليوم /الأربعاء/ معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر إقامتهما في شهر يونيو المقبل بالجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.



وأعلن الكابتن حسام حسن ضم ٢٥ لاعبا لمعسكر المنتخب هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.



خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.