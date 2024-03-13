محافظ الدقهلية يحيل 146 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة

قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إحالة 146 محضرا بمخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك خلال الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بنطاق 11 مركزا ومدينة، من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وبمشاركة مديرية الطب البيطري والتموين.



جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير، الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.



وأوضح المحافظ أنه تم شن حملات مكبرة في مراكز ومدن: نبروه وتمي الامديد وميت غمر وبني عبيد وطلخا وبلقاس والجمالية ودكرنس والمنصورة ومنية النصر والمنزلة بنطاق المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات - التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها - شملت المرور على 280 مخبزا، كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.