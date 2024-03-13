محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بالديوان العام

افتتح محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، اليوم /الأربعاء/ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، وسكرتير عام المحافظة المهندس أحمد الاسكندراني والسكرتير المساعد محمد شعير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء - في تصريح اليوم - الحرص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام؛ حفاظا على الممتلكات العامة وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت، البوابة الإلكترونية وقاعة اللواء عادل كساب، ومنظومة البصمة الإلكترونية، والمنظومة البريدية، وإدارة المتغيرات المكانية ومنظومة المتابعة للمراكز التكنولوجية.

وشهد المحافظ - خلال الافتتاح - عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء.