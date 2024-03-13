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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يقاضي مطعم في مارسيليا| ورد صادم من صاحبه

مبابي
مبابي

رفع الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، دعوى قضائية ضد صاحب مطعم كباب في مارسيليا.

ووفقا لشبكة "ESPN"، رفع مبابي دعوى قضائية ضد محمد هيني، مالك مطعم كباب في مارسيليا، لاستخدامه اسم نجم باريس في وصف إحدى شطائره.

وأشارت إلى أن هيني وصف "الكباب" الخاص به بأنه مصنوع من "خبز مستدير مثل جمجمة مبابي".

وأوضحت أن هيني، أحد مشجعي مارسيليا وله 1.8 مليون متابع على إنستجرام، استقبل خطابًا رسميًا، صباح اليوم الأربعاء، من دلفين فيرهايدن، محامي مبابي.

وجاء الخطاب نيابة عن الشركة التي أنشأها مبابي للتعامل مع جميع الرعاة والدعاية والأمور الخاصة بحقوق الصور.

وتطالب الرسالة هيني بإزالة اسم مبابي من قائمته خلال 8 أيام قبل تقديم الخطاب إلى المحكمة لاستخدام اسمه دون موافقته لأغراض تجارية.

ووجه صاحب المطعم رسالة إلى مبابي، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلا: "ألا تخجل؟ ليس لديك أي شيء آخر لتفعله؟ مقاضاتي بسبب شيء تافه للغاية؟ إنه أمر لا يصدق.. لا أستطيع أن أصدق ذلك!".

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