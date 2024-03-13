حماس تكافح من أجل البقاء وسط الدمار في غزة

يؤكد تحليل لصحيفة فاينانشال تايمز، التحديات الكبيرة التي تواجهها حماس في أعقاب الصراع الطويل مع إسرائيل، ويسلط الضوء على القدرات العسكرية المتضائلة للمنظمة والوضع الإنساني المتردي في غزة.

يسلط التحليل الضوء على التأثير المدمر للغارات الجوية الإسرائيلية على قيادة حماس، حيث تم القضاء على العديد من القادة ذوي الرتب المتوسطة ويواجه كبار قادة المجموعة تهديدًا مستمرًا. وعلى الرغم من استمرار وجود شخصيات رئيسية مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، إلا أن البنية القيادية لحماس أصبحت ضعيفة بشكل واضح.

علاوة على ذلك، يلفت التحليل الانتباه إلى الدمار واسع النطاق في غزة، حيث أصبحت البنية التحتية مدمرة، ويعاني السكان المدنيون من أزمات إنسانية متفاقمة. وترسم الخسائر في الأرواح، وتهجير السكان، وانهيار القانون والنظام، صورة قاتمة لمستقبل القطاع.

وفي خضم هذه الاضطرابات تجد حماس نفسها في صراع من أجل البقاء، بعد تدمير قواتها المقاتلة التي كانت هائلة ذات يوم، وتقويض نموذج الحكم شبه الحكومي الذي تتبناه. ويسلط التحليل الضوء على إصرار حماس على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي كمطلبين رئيسيين في المفاوضات، مما يؤكد على محاولة الجماعة اليائسة للبقاء.

إلا أن تقرير فاينانشال تايمز يعترف بالتحديات التي تواجهها حماس في تحقيق أهدافها، خاصة في مواجهة رفض إسرائيل تلبية هذه المطالب. ومع تدهور الوضع على نحو متزايد، يجري تصوير قيادة حماس وكأنها تتمسك بالتوصل إلى حل يضمن لها البقاء السياسي.

في نهاية المطاف، يشير التحليل إلى أن حماس قد تحتاج إلى العودة إلى أصولها كحركة مقاومة، والاعتماد على جناحها العسكري السري وشبكة الخدمات الاجتماعية الدينية للحفاظ على أهميتها في مواجهة التحديات المتزايدة. وعلى الرغم من العقبات الكبيرة التي تنتظرها، فإن حماس تظل عازمة على الإبحار عبر التضاريس الغامضة المقبلة، مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على هويتها ونفوذها في المنطقة.