محافظ جنوب سيناء يوجه ببدء تنفيذ جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فوده، ببدء الإعلان عن تنفيذ جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة لعام 2024، وكذا إنشاء حضانات طفولة مبكرة بالمحافظة "فئه يوم إلى أربع سنوات"، وعرض موقف التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة الأعمال الجارية بتطوير المسرح الصيفي بطور سيناء والذي تم الانتهاء من 80% منه والاستعداد للافتتاح في 30 يونيو هذا العام.



جاء ذلك خلال ترؤس محافظ جنوب سيناء، اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري، الذي عقد اليوم /الأربعاء/، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء ،بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ،والمهندس احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة،ومحمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات ولفيف من العاملين بالمحافظة.



ووجه المحافظ، التهنئة للجميع بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، وزف بشرى للعاملين بصرف 500 جنيه، بالإضافة الى "شنطة أو بون" لمستلزمات غذائية، فضلا عن السلع الغذائية المجانية للاسر الأولي بالرعايىة وتضم (ارز وسكر وزيت ومكرونه ) فضلا على وصول المساعدات لمستحقيها بالمدن والقرى والوديان بالإضافة الى توافر موائد الرحمن بكافه المدن وبخاصه مائده طور سيناء والتي يتم من خلالها توفير 500 وجبه افطار و500 وجبة سحور يوميا.



وقام مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة سيد يوسف غيط بإعطاء نبذة ثقافية دينية لكيفية إخراج الزكاة والصدقات خلال الشهر الكريم، كما أكد أهمية تشجيع التكافل الاجتماعي ووضعه على أهميه الأولويات، لافتا إلى افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ عقب عيد الفطر المبارك مباشرة.