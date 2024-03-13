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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستعد للتجنيد العسكري على نطاق واسع.. تحتاج لـ500 ألف فرد جديد

صدى البلد

في محاولة لمعالجة النقص في الأفراد وتعزيز قدراتها الدفاعية، تستعد أوكرانيا لموجة كبيرة من التجنيد العسكري. ومع ذلك، تواجه العملية تحديات عديدة، بما في ذلك إحجام المجندين المحتملين والمناقشات التشريعية المثيرة للجدل.

وتهدف التعبئة الوشيكة، والتي من المقرر أن يسهلها قانون جديد من المقرر أن ينظر فيه البرلمان في 31 مارس، إلى تجنيد ما يصل إلى 500 ألف فرد وسط خلفية الصراع المستمر.. ومع انتشار ما يقدر بنحو 330 ألف جندي في الوقت الحالي، تسعى أوكرانيا إلى تحديث قواتها واستبدال الجنود الذين شاركوا منذ بداية الصراع.

ومع ذلك، أثار مشروع القانون جدلاً، حيث اقترح المشرعون أكثر من 4000 تعديل، مما سلط الضوء على تعقيدات عملية التعبئة.. وقد برزت المخاوف المتعلقة بسن التوظيف والآثار الاقتصادية كنقاط محورية للنقاش.

وقد أثار اقتراح خفض سن التجنيد إلى 25 عامًا معارضة شرسة، حيث عارض المنتقدون تعريض الأفراد الأصغر سنًا للقتال في الخطوط الأمامية. إن اعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا بمقتل 31 ألف جندي يؤكد خطورة الوضع والحاجة إلى دراسة متأنية.

علاوة على ذلك، فإن البيانات التي تشير إلى وجود مجموعة محدودة من المجندين المؤهلين تؤكد الحاجة الملحة لجهود التوظيف. وسط مخاوف بشأن عدم كفاية التدريب والمعدات، يهدف القانون المقترح إلى معالجة هذه القضايا من خلال تنفيذ برامج تدريب شاملة وتقديم وظائف مخصصة للمتطوعين.

ومع ذلك، أدى التأخير في تلقي المساعدات العسكرية الخارجية إلى تفاقم التحديات، مما أدى إلى نقص الذخيرة والانسحاب من مواقع الخطوط الأمامية. ويضيف تراجع الثقة في الدعم الغربي بين الأوكرانيين طبقة أخرى من التعقيد إلى عملية التعبئة، مع تفاقم الشكوك حول تضاؤل المساعدات.

أثار إدخال نظام الاحتياطي الاقتصادي، الذي يهدف إلى إعفاء العمال الأساسيين من التعبئة مع المساهمة ماليا في المجهود الحربي، جدلا كبيرا. ورغم أن هذا الاقتراح يهدف إلى توليد موارد إضافية، إلا أنه واجه انتقادات لاحتمال تفاقم الانقسامات المجتمعية وعدم المساواة الاقتصادية.

وبينما تتصارع أوكرانيا مع التعقيدات اللوجستية والأخلاقية المرتبطة بالتجنيد العسكري، يتم التأكيد على الوضوح والشفافية كعنصرين حاسمين في إدارة هذه العملية.. ومع وجود آثار مالية كبيرة وتداعيات مجتمعية على المحك، فإن الحاجة إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وخطاب عام تظل ذات أهمية قصوى.

 

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