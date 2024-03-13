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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وحدة الكلى بطب عين شمس: لا يوجد أعراض محددة لأمراض الكلى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم الباطنة العامة ندوة بعنوان "من أجل الوقاية والعلاج الأمثل للكلى"، وذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة داليا عبد المحسن رئيس قسم الباطنة العامة، حاضر بالندوة الدكتور مجدى الشرقاوى رئيس وحدة الكلى، يأتى ذلك فى إطار اليوم العالمى للكلى.

 

وخلال الندوة تم التأكيد على أهمية الانتباه إلى ضرورة المحافظة على صحة وسلامة الكلي حيث أن الكلي ليست فقط تقوم بالتخلص من السموم والأملاح الزائدة ولكنها تحافظ علي ضبط ضغط الدم و نسبة الهيموجلوبين وصحة العظام وتحافظ علي نسب الأملاح بالدم و حموضة الدم.

 

وتم الإشارة إلى أنه لا يوجد أعراض محددة لأمراض الكلى وخاصة في المراحل المبكرة، فلا بد من ترصد المرض و علاجه مبكراً لمنع تطوره إلى القصور أو الفشل التام للكلي.

 

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للكلي يهدف إلى نشر وعي المجتمع إلي ضرورة الفحص المبكر عن أمراض الكلي عن طريق تحليل البول للزلال وفحص نسبة الكرياتين بالدم، مع الالتزام بالرياضة والطعام الصحي تجنب التدخين والإفراط في المسكنات وتجنب السمنة لنصل سوياً إلى صحة جيدة وكلي سليمة.

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