مصطفى النقيب : الحوار الوطني الاقتصادي يؤتي ثماره قريبا

قال مصطفى النقيب، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن استكمال جلسات الحوار الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومناقشة التحديات والمعوقات التي تعوق الصناعة والعمل على الخروج منها خطوة في غاية الأهمية، خاصة في ظل الظروف الحالية والاقتصاد المصري يواجه العديد من المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية والتي أثرت على المواطن المصري.

وأضاف “النقيب”، أن جلسات الحوار الوطني ناقشت بدورها العديد من المقترحات بوجود الحكومة وممثلين للقطاع الخاص ومتخذي القرار؛ من أجل وجود حلول للخروج من الأزمة الحالية وخاصة في ظل الانفراجة بعد اتفاقية رأس الحكمة والتي ستساهم في توفير 35 مليار دولار ستساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي.

وأوضح أن الحكومة أصدرت مؤخرا العديد من التشريعات والقوانين وآخرها اقتراح وزير المالية قانون الحوافز العامة الشاملة والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا والذي سيساهم في الإشراف على الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية مما يؤدي بدوره لزيادة الإيرادات وتقليل عجز الدين العام.

وأكد أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية في إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.