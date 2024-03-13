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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي مهدد بخسارة جائزتين

مبابي
مبابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن أنباء انضمام كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، تشكل تهديدا لفرص اللاعب الفرنسي في حصد جائزتين مميزتين هذا الموسم.

ويعاني مبابي من قلة أوقات المشاركة مع باريس في المباريات خلال الأسابيع الأخيرة، عقب إعلانه الرحيل مجانا في الصيف من أجل التوقيع مع الميرنجي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، إذا استمر مبابي لا يشارك مع باريس لمدة 90 دقيقة في الدوري، فإنه مهدد بخسارة جائزتي هداف الدوري الفرنسي والحذاء الذهبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص خسارة مبابي لجائزة هداف الدوري الفرنسي تبدو صعبة بسبب تفوقه بـ7 أهداف عن أقرب المنافسين، لكن حالة التألق التي يعيشها جوناثان ديفيد، نجم ليل، مؤخرا قد تمثل تهديدا على مهاجم باريس.

وفاز مبابي 5 مرات متتالية بجائزة أفضل هداف في فرنسا، ويمكن أن يسجل رقما قياسيا تاريخيا، إذا حصد الجائزة مرة أخرى.

وعلى مستوى الحذاء الذهبي، ستكون قلة مشاركة مبابي في المباريات بمثابة ضربة قوية لحظوظه في المنافسة على الجائزة التي لم يحصل عليها من قبل.

ويحتل مبابي المركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفا، بفارق 9 أهداف خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ الذي لديه 30 هدفا في 2222 دقيقة.

ويتفوق لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان أيضا على مبابي، لأن لديه 23 هدفًا في 2036 دقيقة، كما يحتل سيرهو جيراسي شتوتجارت مركزا أفضل من مهاجم باريس رغم أن لديه 21 هدفا أيضا.

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