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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستحق الأفضل.. تعليمات نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب

صدى البلد

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب، اجتماعا مع اللاعبين في حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهرة؛ استعدادا للدورة الودية المقرر إقامتها بمصر بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا ، والتي تستضيفها مصر .

وجه جمال علام في بداية حديثه التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة وأنه يثق في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق آمال وطموحات المصريين في البطولات والاستحقاقات المقبلة، وبناء فريق قوى، مشرا إلى أن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات المنتخب .

ومن جهته، رحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين، مؤكدا أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليا في المحافل الدولية وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق.

وأشار إلى أن باب المنتخب مفتوح للجميع ولمن يبذل قصارى جهده، مشددا على ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة.

وطالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر من اللاعبين عقب ترحيبه بهم، ضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلدهم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع؛ لتصحيح صورة المنتخب، وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ 2010.

وأكد أن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل والذي يستحق ارتداء قميص المنتخب.

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