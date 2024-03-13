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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم كحلة يكشف عن طموحه القادم بعد حصد 3 ذهبيات بـ«الألعاب الأفريقية»

كريم كحلة
كريم كحلة

أبدى كريم كحلة بطل المنتخب المصري لرفع الأثقال عن سعادته، بعدما حقق 3 ميداليات ذهبية بوزن 96 كجم في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تقام حاليًا في مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الجاري .

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنطر والمجموع.

قال كريم كحلة: “ منافسات الألعاب الأفريقية جيدة ، لكنها مرهقة بسبب درجة الحرارة، واستطعت في النهاية حصد 3 ميداليات ذهبية“.

وأضاف: “دورة الألعاب الأفريقية ليست من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وستكون آخر محطة قبل الأولمبياد بطولة كأس العالم بتايلاند خلال الشهر القادم“.

واختتم كحلة: “يتبقى لي منافسات واحدة فقط من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأعد الشعب المصري ببذل قصارى جهدي من أجل حصد ميدالية أولمبية“.

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